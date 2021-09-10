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Главу МЧС Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге

Ведомости

Погибшего в Норильске главу МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Похороны проходили в закрытом режиме, передает ТАСС.

Гроб с телом министра доставили спецбортом ведомства в Санкт-Петербург. Также вылетели близкие Зиничева, другими бортами — сослуживцы и центральный аппарат министерства. В последний путь Зиничева проводили троекратным траурным салютом. Как сообщает «РИА Новости», за несколько часов до начала траурной церемонии на месте начали дежурить наряды полиции. Центральный въезд взял под охрану экипаж ГИБДД. На площадке недалеко от входа выстроилась спецтехника спасателей.

До этого сегодня в Москве прошла церемония прощания с Зиничевым. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, представители администрации главы государства, Совета Федерации, аппарата правительства, Госдумы, ФСБ, других ведомств и учреждений, а также руководство МЧС России.

Путин: Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая другого человека

Зиничев погиб 8 сентября. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Президент Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. «Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг – погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», — отметил ранее Путин, говоря о погибшем главе МЧС.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984-1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. работал в органах государственной безопасности СССР. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спустя год стал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С 2016 по 2018 г. был заместителем директора ФСБ, а в мае 2018 г. назначен главой МЧС. Генерал армии.

Ранее по теме: В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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