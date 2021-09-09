Путин: Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая другого человека
Президент России Владимир Путин почтил память погибшего руководителя МЧС Евгения Зиничева и отметил, что он до конца исполнил свой долг, пытаясь спасти жизнь другого человека. Об этом он сказал в начале заседания Российского организационного комитета «Победа».
«Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг – погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Зиничев погиб 8 сентября. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека.
9 сентября Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС посмертно. Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984-1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. работал в органах государственной безопасности СССР. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спустя год стал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С 2016 по 2018 г. был заместителем директора ФСБ, а в мае 2018 г. назначен главой МЧС. Генерал армии. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова.