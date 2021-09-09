Песков назвал неофициальные версии гибели Зиничева кощунственными

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984-1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. работал в органах государственной безопасности СССР. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спустя год стал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С 2016 г. по 2018 г. был заместителем директора ФСБ, а в мае 2018 г. назначен главой МЧС. Генерал армии. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова.