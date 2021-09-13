МИД потребовал детальной информации о задержании россиянина в Чехии

Накануне российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал агентству «РИА Новости», что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой полуостров вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины.