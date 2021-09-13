МИД потребовал детальной информации о задержании россиянина в Чехии
МИД России потребовал у Праги детальную информацию о мотивах задержания в Чехии гражданина РФ Александра Франчетти, следует из комментария официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, опубликованного на сайте МИДа.
«В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений», — сообщила Захарова.
Российский МИД предупредил чешского дипломата, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации отношений между странами и не останется без реакции российской стороны.
«Посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту. Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы», — добавила она.
Накануне российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал агентству «РИА Новости», что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой полуостров вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины.