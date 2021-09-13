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Лавров прокомментировал задержание в Чехии россиянина Франчетти

Ведомости

Чехия пока не проинформировала Министерство иностранных дел (МИД) России о задержании в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

«Нас пока, по крайней мере, на момент, когда я приехал на эти переговоры, чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства Российской Федерации в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета», — сказал министр.

Накануне российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным источника ТАСС, основанием для этого стал международный ордер на арест мужчины, выданный Украиной.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал агентству «РИА Новости», что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой полуостров вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины, «в частности участие в российской оккупации Крыма».

Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия хочет понять, что именно инкриминируется ее гражданину.

«Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными. Мы хотим понять, о чем идет речь, и надеюсь, что здесь чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации», — добавил он.

Изучить основания для задержания Франчетти в Чехии вчера поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Сегодня задержанного в Праге посетила заведующая консульским отделом посольства России в Чехии.

Ранее по теме: Россиянина Александра Франчетти задержали в Праге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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