Лавров прокомментировал задержание в Чехии россиянина Франчетти
Чехия пока не проинформировала Министерство иностранных дел (МИД) России о задержании в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.
«Нас пока, по крайней мере, на момент, когда я приехал на эти переговоры, чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства Российской Федерации в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета», — сказал министр.
Накануне российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным источника ТАСС, основанием для этого стал международный ордер на арест мужчины, выданный Украиной.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал агентству «РИА Новости», что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой полуостров вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины, «в частности участие в российской оккупации Крыма».
Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия хочет понять, что именно инкриминируется ее гражданину.
«Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными. Мы хотим понять, о чем идет речь, и надеюсь, что здесь чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации», — добавил он.
Изучить основания для задержания Франчетти в Чехии вчера поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Сегодня задержанного в Праге посетила заведующая консульским отделом посольства России в Чехии.