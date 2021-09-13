Лавров прокомментировал задержание в Чехии россиянина Франчетти

«Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными. Мы хотим понять, о чем идет речь, и надеюсь, что здесь чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации», — добавил он.