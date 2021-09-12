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Россиянина Александра Франчетти задержали в Праге

Ведомости

В международном аэропорту Праги задержали гражданина России Александра Франчетии, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Чехии.

«Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти», – рассказали там, добавив, что представитель консульства выехал к месту задержания, а российская сторона находится на связи с чешскими властями и родственниками задержанного.

Как отмечает агентство со ссылкой на источники в местной полиции, задержали россиянина на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов рассказал в комментарии «РИА Новости», что Франчетти – один из участников событий т.н. «Крымской весны», в результате которых полуостров вошел в состав России в марте 2014 г..

Присоединению Крыма предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных