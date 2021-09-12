Россиянина Александра Франчетти задержали в Праге
В международном аэропорту Праги задержали гражданина России Александра Франчетии, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Чехии.
«Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти», – рассказали там, добавив, что представитель консульства выехал к месту задержания, а российская сторона находится на связи с чешскими властями и родственниками задержанного.
Как отмечает агентство со ссылкой на источники в местной полиции, задержали россиянина на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов рассказал в комментарии «РИА Новости», что Франчетти – один из участников событий т.н. «Крымской весны», в результате которых полуостров вошел в состав России в марте 2014 г..
Присоединению Крыма предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.