Россиянина Александра Франчетти задержали в Праге

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов рассказал в комментарии «РИА Новости», что Франчетти – один из участников событий т.н. «Крымской весны», в результате которых полуостров вошел в состав России в марте 2014 г..