Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана

По его словам, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов несет новые, острые вызовы и риски для безопасности стран. Ранее все согласились, что нужно быть готовыми в любой момент полностью задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ, чтобы обеспечить безопасность, мир и стабильность в странах ОДКБ.