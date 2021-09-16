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Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана

Ведомости

Вывод войск США из Афганистана в августе этого года был, «мягко говоря», поспешным, заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — отметил Путин.

По его словам, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов несет новые, острые вызовы и риски для безопасности стран. Ранее все согласились, что нужно быть готовыми в любой момент полностью задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ, чтобы обеспечить безопасность, мир и стабильность в странах ОДКБ.

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

Ранее по теме: Путин заявил о кризисной ситуации в Афганистане после вывода войск США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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