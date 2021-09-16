Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Вывод войск США из Афганистана в августе этого года был, «мягко говоря», поспешным, заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — отметил Путин.
По его словам, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов несет новые, острые вызовы и риски для безопасности стран. Ранее все согласились, что нужно быть готовыми в любой момент полностью задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ, чтобы обеспечить безопасность, мир и стабильность в странах ОДКБ.
В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.