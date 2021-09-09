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Путин заявил о кризисной ситуации в Афганистане после вывода войск США

Ведомости

Вывод американских войск из Афганистана привел к новой кризисной ситуации и до сих пор неизвестно, как она скажется на региональной и глобальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин в ходе XIII саммита БРИКС.

«Уход американцев и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как всё это скажется на региональной и на глобальной безопасности», — сказал глава государства, слова которого передает пресс-служба Кремля.

По его словам, Россия и страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка — выступают за стабильность и мир в этой стране и не заинтересованы в том, чтобы Афганистане развивались терроризм и наркотрафик.

«Нынешний виток кризиса в Афганистане – прямое следствие безответственных попыток навязать извне чуждые ценности, стремления строить методами социально-политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах. Всё это оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив, в том числе, и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлёбывать последствия приходится всему мировому сообществу», — подчеркнул глава государства.

В августе к власти в Афганистане пришла запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из из страны. Силы США находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: Талибы запретили выходить на митинги в Афганистане без их разрешения

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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