Путин заявил о кризисной ситуации в Афганистане после вывода войск США

«Нынешний виток кризиса в Афганистане – прямое следствие безответственных попыток навязать извне чуждые ценности, стремления строить методами социально-политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах. Всё это оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив, в том числе, и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлёбывать последствия приходится всему мировому сообществу», — подчеркнул глава государства.