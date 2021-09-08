Талибы запретили выходить на митинги в Афганистане без их разрешения
Пришедший к власти в Афганистане «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) распространил заявление, согласно которому во всех провинциях страны запрещено проводить протестные акции без согласования с новым Минюстом и МВД. Об этом со ссылкой на документ сообщает Sky News.
Представители нового правительства подчеркнули, что нарушители запрета столкнутся с последствиями. Издание отмечает, что объявление «Талибана» сделано через день после того, как боевики стреляли в воздух для разгона протестующих в Кабуле.
По данным СМИ, ранее жители Афганистана вышли на митинги против «Талибана» и вмешательства Пакистана в дела государства. Другие акции протеста прошли в поддержку прав женщин. Отмечается, что людей разогнали с применением в том числе слезоточивого газа.
«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане в августе. Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана, они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г. При этом силы сопротивления Афганистана сосредоточились в провинции Панджшер. О взятии ее под контроль боевики объявили 6 сентября. В итоге талибы сообщили о полном захвате власти.
Позже «Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана. Его возглавил мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара. Вице-премьером стал руководитель политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар. Министром внутренних дел назначен сын основателя так называемой дружественной талибам «сети Хаккани» (запрещена и признана террористической группировкой) Сараджуддин Хаккани.