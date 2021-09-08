Талибы запретили выходить на митинги в Афганистане без их разрешения

«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане в августе. Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана, они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г. При этом силы сопротивления Афганистана сосредоточились в провинции Панджшер. О взятии ее под контроль боевики объявили 6 сентября. В итоге талибы сообщили о полном захвате власти.