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Талибы запретили выходить на митинги в Афганистане без их разрешения

Ведомости

Пришедший к власти в Афганистане «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) распространил заявление, согласно которому во всех провинциях страны запрещено проводить протестные акции без согласования с новым Минюстом и МВД. Об этом со ссылкой на документ сообщает Sky News.

Представители нового правительства подчеркнули, что нарушители запрета столкнутся с последствиями. Издание отмечает, что объявление «Талибана» сделано через день после того, как боевики стреляли в воздух для разгона протестующих в Кабуле.

По данным СМИ, ранее жители Афганистана вышли на митинги против «Талибана» и вмешательства Пакистана в дела государства. Другие акции протеста прошли в поддержку прав женщин. Отмечается, что людей разогнали с применением в том числе слезоточивого газа.

«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане в августе. Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана, они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г. При этом силы сопротивления Афганистана сосредоточились в провинции Панджшер. О взятии ее под контроль боевики объявили 6 сентября. В итоге талибы сообщили о полном захвате власти.

Позже «Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана. Его возглавил мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара. Вице-премьером стал руководитель политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар. Министром внутренних дел назначен сын основателя так называемой дружественной талибам «сети Хаккани» (запрещена и признана террористической группировкой) Сараджуддин Хаккани.

Ранее по теме: «Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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