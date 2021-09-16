Президент Киргизии предложил создать механизм действий при военном конфликте членов ОДКБ
Организации Договора о коллективной безопасности (ОКДБ) должна разработать механизм действий в случае нападения одной страны — участницы организации на другую. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.
«С учетом ситуации в регионе президент озвучил ряд предложений, в числе которых выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства — члена ОДКБ», — цитирует Жапарова его пресс-служба.
Жапаров также высказался о ситуации на киргизско-таджикской границе (Таджикистан — также член ОДКБ), где в этом году произошли вооруженные столкновения. Он призвал разрешать пограничные споры мирным путем. Кроме того, киргизский президент высказался об обстановке в Афганистане, отметив, что его стана готова с остальными членами ОДКБ сотрудничать для противодействия возможным угрозам на этом направлении.
Страны-члены ОДКБ обязуются помогать друг другу в отражении внешней агрессии против каждого из членов, однако формального механизма принятия решений на этот счет пока нет. Так, во время пограничного конфликта Армении (члена организации) и Азербайджана весной-летом 2021 г. сама ОДКБ не вмешивалась в него, и в итоге по линии соприкосновения были размещены пограничники России. Кроме того, нет механизмов и на случай конфликта между членами организации, как это было в ситуации между Таджикистаном и Киргизией.
Договор о коллективной безопасности (ДКБ) подписан еще в 1992 г., однако фактически организация (ОДКБ) создана в 2003 г. и в нее вошло меньше стран, тех, кто подписал договор в 1992 г.
После выхода из ОДКБ Узбекистана в 2012 г. в организацию входят, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. У ОДКБ есть так называемые Коллективные силы оперативного реагирования (17—22 тыс. человек) и Коллективные силы быстрого развёртывания (КСБР, 5 тыс. человек). Также формально существуют и Миротворческие силы ОДКБ. Члены организации проводят регулярные и внеочередные совместные учения. Последнее из них прошло в августе на границе с Афганистаном на фоне обострения ситуации в этой стране на фоне победы террористического и запрещенного в России террористического движения «Талибан».