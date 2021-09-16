Президент Киргизии предложил создать механизм действий при военном конфликте членов ОДКБ

Страны-члены ОДКБ обязуются помогать друг другу в отражении внешней агрессии против каждого из членов, однако формального механизма принятия решений на этот счет пока нет. Так, во время пограничного конфликта Армении (члена организации) и Азербайджана весной-летом 2021 г. сама ОДКБ не вмешивалась в него, и в итоге по линии соприкосновения были размещены пограничники России. Кроме того, нет механизмов и на случай конфликта между членами организации, как это было в ситуации между Таджикистаном и Киргизией.