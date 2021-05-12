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ОДКБ не обеспечивает безопасность своих членов

России эта организация нужна для других целей
Геворг Мирзаян , доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ
Заседание Совета министров обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) /Пресс-служба Минобороны / ТАСС

Недавнее обострение отношений между Киргизией и Таджикистаном, перетекшее в пограничную войну с полусотней убитых и несколькими сотнями раненых, множеством сгоревших домов и других объектов, оставило после себя много вопросов. Например, такой: как могут два вроде бы серьезных государства (все-таки 70 лет цивилизаторского влияния СССР не должны были так быстро выветриться) устраивать пограничную войну из-за того, что одно из них решило повесить камеры на водозаборе на спорной территории? Есть и другой вопрос, более серьезный и глобальный: а как вообще при таких странах-членах может дальше существовать Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включающая помимо Таджикистана и Киргизии Россию, Армению, Белоруссию и Казахстан? Блок, как это следует из названия, признан заниматься «коллективной безопасностью» стран-членов. О какой безопасности может идти речь, когда два государства обстреливают друг друга из минометов и БМП?

Конечно, проблемы между странами-членами есть и в НАТО – например, отношения между Турцией и Грецией, периодически балансирующие на грани войны. Однако, во-первых, США успешно удается не допускать перерастания этих противоречий в прямые боевые действия. Во-вторых, кроме турецко-греческого конфликта внутри НАТО нет никаких проявлений враждебности такого уровня – разве что ссоры наподобие недавнего франко-английского скандала вокруг вылова рыбы в Ла-Манше. Все страны признают территориальную целостность друг друга, все готовы прийти друг другу на помощь в рамках механизма НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных