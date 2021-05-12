ОДКБ не обеспечивает безопасность своих членов

Недавнее обострение отношений между Киргизией и Таджикистаном, перетекшее в пограничную войну с полусотней убитых и несколькими сотнями раненых, множеством сгоревших домов и других объектов, оставило после себя много вопросов. Например, такой: как могут два вроде бы серьезных государства (все-таки 70 лет цивилизаторского влияния СССР не должны были так быстро выветриться) устраивать пограничную войну из-за того, что одно из них решило повесить камеры на водозаборе на спорной территории? Есть и другой вопрос, более серьезный и глобальный: а как вообще при таких странах-членах может дальше существовать Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включающая помимо Таджикистана и Киргизии Россию, Армению, Белоруссию и Казахстан? Блок, как это следует из названия, признан заниматься «коллективной безопасностью» стран-членов. О какой безопасности может идти речь, когда два государства обстреливают друг друга из минометов и БМП?