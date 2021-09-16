Европарламент утвердил доклад о пересмотре политики в отношении России

«Россия может быть демократической, и защита демократии в отношениях ЕС с Россией — наша первостепенная задача. ЕС и его институты должны исходить из предположения, что в России возможны перемены. Также требуется больше мужества, чтобы занять решительную позицию по отношению к кремлевскому режиму, когда речь заходит о защите прав человека. Именно в этом заключается стратегическое взаимодействие с российским народом», — заявил, представляя доклад, член сейма Литвы и бывший премьер-министр этой страны Андрюс Кубилюс.