Европарламент утвердил доклад о пересмотре политики в отношении России
Европейский парламент (ЕП) утвердил доклад, где говорится, что Европейский союз (ЕС) должен отказаться от агрессивной политики по отношению к России и создать основу для сотрудничества с этой страной в будущем, при наступлении там демократии. Об этом сообщается на сайте ЕП.
«Россия может быть демократической, и защита демократии в отношениях ЕС с Россией — наша первостепенная задача. ЕС и его институты должны исходить из предположения, что в России возможны перемены. Также требуется больше мужества, чтобы занять решительную позицию по отношению к кремлевскому режиму, когда речь заходит о защите прав человека. Именно в этом заключается стратегическое взаимодействие с российским народом», — заявил, представляя доклад, член сейма Литвы и бывший премьер-министр этой страны Андрюс Кубилюс.
В заявлении на сайте ЕП отмечается, что парламент проводит четкое различие между российским народом и режимом президента страны Владимира Путина. По мнению европейских политиков, последнее представляет собой «стагнирующую авторитарную клептократию (правительство, контролируемое мошенниками и использующее власть для увеличения личного богатства и политического влияния с помощью расхищения государственных средств. — Прим. ред.), возглавляемую пожизненным президентом, окруженным кругом олигархов». В докладе также подчеркивается необходимость борьбы с репрессиями в России, возвращения народу возможности выбора и освобождения всех политических заключенных.
Кроме того, если выборы в российскую Госдуму, которые состоятся 19 сентября, будут признаны сфальсифицированными, ЕС не должен признавать ее легитимность, следует из принятого в ЕП документа. В этом случае ЕС должен попросить отстранить Россию от участия в международных парламентских ассамблеях, в том числе в Совете Европы.
«Продолжающиеся репрессии Кремля в отношении всех оппозиционных кандидатов, свободных СМИ и НПО подрывают легитимность и справедливость этих выборов. Российский народ должен иметь право выбора, и его выбор должен быть уважаем, как и в любой другой демократической стране», — подчеркнул Кубилюс.
ЕП заявил, что ЕС должен создать альянс с США и другими странами-единомышленницами для борьбы с действиями России и Китая по ослаблению демократии в мире и дестабилизации европейского политического порядка. Следует предусмотреть необходимые санкции, разработать политику противодействия незаконным финансовым потокам и поддержать правозащитников, следует из доклада.
В документе также сказано, что, пока Путин находится у власти в России, ЕС следует сократить свою зависимость от российских энергоресурсов, в том числе газа и нефти. Кроме того, странам-участницам союза необходимо выявлять и пресекать потоки «грязных денег» из России, а также по выявлять ресурсы и финансовые активы, связанные с режимом Кремля и олигархами.
В целом текст доклада одобрили 494 членов ЕП. Еще 103 человека высказались против, 72 воздержались.