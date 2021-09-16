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ОДКБ создаст общие военные полицию, прокуратуру и суды

Ведомости

Лидеры стран — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая президента России Владимира Путина, подписали соглашение, предусматривающее создание общей военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов для работы по уголовным делам в коллективных военных формированиях. Об этом говорится в соответствующей декларации.

«Документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств – членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов)», — говорится в сообщении. Эти структуры будут действовать по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Данное соглашение урегулирует вопросы юрисдикции и оказание правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств — членов ОДКБ. Кроме того, лидеры стран утвердили создание института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Позже в Кремле пояснили общую суть создаваемых структур. «Ну там (в декларации. — Прим. ред.) есть слово "единое", поэтому речь идет о едином ведомстве», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В то же время он посоветовал получить точную информацию из Душанбе, где проходит встреча лидеров стран ОДКБ.

В организацию входят, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. У ОДКБ есть так называемые коллективные силы оперативного реагирования (17 000—22 000 человек) и коллективные силы быстрого развёртывания (КСБР, 5000 человек). Также формально существуют и миротворческие силы ОДКБ. Члены организации проводят регулярные и внеочередные совместные учения. Последнее из них прошло в августе на границе с Афганистаном на фоне обострения ситуации в этой стране после победы террористического и запрещенного в России террористического движения «Талибан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных