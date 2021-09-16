ОДКБ создаст общие военные полицию, прокуратуру и суды
Лидеры стран — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая президента России Владимира Путина, подписали соглашение, предусматривающее создание общей военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов для работы по уголовным делам в коллективных военных формированиях. Об этом говорится в соответствующей декларации.
«Документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств – членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов)», — говорится в сообщении. Эти структуры будут действовать по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.
Данное соглашение урегулирует вопросы юрисдикции и оказание правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств — членов ОДКБ. Кроме того, лидеры стран утвердили создание института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.
Позже в Кремле пояснили общую суть создаваемых структур. «Ну там (в декларации. — Прим. ред.) есть слово "единое", поэтому речь идет о едином ведомстве», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В то же время он посоветовал получить точную информацию из Душанбе, где проходит встреча лидеров стран ОДКБ.
В организацию входят, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. У ОДКБ есть так называемые коллективные силы оперативного реагирования (17 000—22 000 человек) и коллективные силы быстрого развёртывания (КСБР, 5000 человек). Также формально существуют и миротворческие силы ОДКБ. Члены организации проводят регулярные и внеочередные совместные учения. Последнее из них прошло в августе на границе с Афганистаном на фоне обострения ситуации в этой стране после победы террористического и запрещенного в России террористического движения «Талибан».