ОДКБ создаст общие военные полицию, прокуратуру и суды

В организацию входят, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. У ОДКБ есть так называемые коллективные силы оперативного реагирования (17 000—22 000 человек) и коллективные силы быстрого развёртывания (КСБР, 5000 человек). Также формально существуют и миротворческие силы ОДКБ. Члены организации проводят регулярные и внеочередные совместные учения. Последнее из них прошло в августе на границе с Афганистаном на фоне обострения ситуации в этой стране после победы террористического и запрещенного в России террористического движения «Талибан».