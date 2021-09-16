В пресс-службе главы Владимирской области опровергли сообщения о его отставке

«Ведомости» узнали о возможном переходе Сипягина в Госдуму в феврале этого года. Один из собеседников издания рассказал тогда, что с момента своего избрания на пост губернатора в 2018 г. политик «не укрепил популярность». Более того, согласно данным опросов, которые ФСО проводила в начале 2021 г., уровень недоверия к Сипягину почти вдвое превышал уровень доверия.