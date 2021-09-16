В пресс-службе главы Владимирской области опровергли сообщения о его отставке
Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина назвала недостоверными сообщения о том, что глава региона Владимир Сипягин подал заявление об отставке.
«Это фейк», — сказала она агентству «РИА Новости».
О том, что Сипягин написал заявление об отставке, ранее сегодня сообщил РБК со ссылкой на источники. Отмечалось, что о своем решении политик, представляющий партию ЛДПР, объявит до конца следующей недели, после подведения итогов выборов в Госдуму. После ухода с поста губернатор он может перейти на работу в нижнюю палату парламента.
Источник «Ведомостей», близкий к администрации Владимирской области, говорит, что заявление Сипягина было подписано еще два месяца назад. «Ему дают возможность уйти в Госдуму, чтобы не портить отношения с Жириновским, увольняя его в никуда», — сказал собеседник издания.
«Ведомости» узнали о возможном переходе Сипягина в Госдуму в феврале этого года. Один из собеседников издания рассказал тогда, что с момента своего избрания на пост губернатора в 2018 г. политик «не укрепил популярность». Более того, согласно данным опросов, которые ФСО проводила в начале 2021 г., уровень недоверия к Сипягину почти вдвое превышал уровень доверия.
Сам глава региона тогда информацию о своем уходе в Госдуму не подтвердил. Он заявил «Ведомостям», что «не рассматривал возможность перехода с должности губернатора» в нижнюю палату парламента.