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В пресс-службе главы Владимирской области опровергли сообщения о его отставке

Ведомости

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина назвала недостоверными сообщения о том, что глава региона Владимир Сипягин подал заявление об отставке.

«Это фейк», — сказала она агентству «РИА Новости».

О том, что Сипягин написал заявление об отставке, ранее сегодня сообщил РБК со ссылкой на источники. Отмечалось, что о своем решении политик, представляющий партию ЛДПР, объявит до конца следующей недели, после подведения итогов выборов в Госдуму. После ухода с поста губернатор он может перейти на работу в нижнюю палату парламента.

Источник «Ведомостей», близкий к администрации Владимирской области, говорит, что заявление Сипягина было подписано еще два месяца назад. «Ему дают возможность уйти в Госдуму, чтобы не портить отношения с Жириновским, увольняя его в никуда», — сказал собеседник издания.

«Ведомости» узнали о возможном переходе Сипягина в Госдуму в феврале этого года. Один из собеседников издания рассказал тогда, что с момента своего избрания на пост губернатора в 2018 г. политик «не укрепил популярность». Более того, согласно данным опросов, которые ФСО проводила в начале 2021 г., уровень недоверия к Сипягину почти вдвое превышал уровень доверия.

Сам глава региона тогда информацию о своем уходе в Госдуму не подтвердил. Он заявил «Ведомостям», что «не рассматривал возможность перехода с должности губернатора» в нижнюю палату парламента.

Ранее по теме: Владимир Сипягин может попробовать себя в роли кандидата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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