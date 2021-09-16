Песков выразил сожаление из-за доклада ЕП о пересмотре отношений с Россией
Суть доклада Европейского парламента (ЕП), где говорится о необходимости пересмотра отношений между Евросоюзом и Россией, вызывает только сожаление, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, суть этого документа может только вызывать сожаление. К сожалению, там не идет речи о необходимости налаживании диалога, необходимости налаживания обсуждения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Об этом там не говорится», — сказал он.
Накануне ЕП утвердил доклад, где говорится, что ЕС должен отказаться от агрессивной политики по отношению к России и создать основу для сотрудничества с ней в будущем при «наступлении там демократии».
Парламент также отметил, что ЕС не должен признавать легитимность выборов в российскую Госдуму, назначенных на 19 сентября, если те будут признаны сфальсифицированными. Из доклада также следует, что страны Европы совместно с США и другими государствами-единомышленниками должны предусмотреть необходимые санкции против России, разработать политику противодействия незаконным финансовым потокам и поддержать правозащитников.
Документ поддержали 494 члена парламента. Против него высказались 103 человека. Песков отметил, что в данном случае можно «сделать скидку» только на то, что данный доклад «носит исключительно рекомендательный характер».