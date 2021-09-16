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Песков выразил сожаление из-за доклада ЕП о пересмотре отношений с Россией

Ведомости

Суть доклада Европейского парламента (ЕП), где говорится о необходимости пересмотра отношений между Евросоюзом и Россией, вызывает только сожаление, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, суть этого документа может только вызывать сожаление. К сожалению, там не идет речи о необходимости налаживании диалога, необходимости налаживания обсуждения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Об этом там не говорится», — сказал он.

Накануне ЕП утвердил доклад, где говорится, что ЕС должен отказаться от агрессивной политики по отношению к России и создать основу для сотрудничества с ней в будущем при «наступлении там демократии».

Парламент также отметил, что ЕС не должен признавать легитимность выборов в российскую Госдуму, назначенных на 19 сентября, если те будут признаны сфальсифицированными. Из доклада также следует, что страны Европы совместно с США и другими государствами-единомышленниками должны предусмотреть необходимые санкции против России, разработать политику противодействия незаконным финансовым потокам и поддержать правозащитников.

Документ поддержали 494 члена парламента. Против него высказались 103 человека. Песков отметил, что в данном случае можно «сделать скидку» только на то, что данный доклад «носит исключительно рекомендательный характер».

Ранее по теме: Европарламент утвердил доклад о пересмотре политики в отношении России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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