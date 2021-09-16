Песков выразил сожаление из-за доклада ЕП о пересмотре отношений с Россией

«Конечно же, суть этого документа может только вызывать сожаление. К сожалению, там не идет речи о необходимости налаживании диалога, необходимости налаживания обсуждения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Об этом там не говорится», — сказал он.