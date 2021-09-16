Россия фиксирует вмешательство США в процесс выборов в Госдуму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует вмешательство США в выборы в Госдуму и предоставляет соответствующие факты американскому послу Джону Салливану. Об этом она сказала в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Мы готовимся к нашим выборам, которые вот уже завтра. Досрочная часть их уже стартовала, завтра у нас стартует основная часть. Мы фиксируем вмешательство США. Мы об этом не кричим на каждом углу, мы из этого не делаем пиар-кампанию, мы не занимаемся вот той самой "мегафонной дипломатией", которой занимались они, причем это уже не дипломатия, это уже были бои без правил», — сказала представитель ведомства (цитата по «РИА Новости»).
«Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий», — добавила Захарова.
Американский посол Джон Салливан был вызван в российский МИД для встречи с замминистра Сергеем Рябковым 10 сентября. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе встречи дипломату заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.
В период с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.