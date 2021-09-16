Россия фиксирует вмешательство США в процесс выборов в Госдуму

«Мы готовимся к нашим выборам, которые вот уже завтра. Досрочная часть их уже стартовала, завтра у нас стартует основная часть. Мы фиксируем вмешательство США. Мы об этом не кричим на каждом углу, мы из этого не делаем пиар-кампанию, мы не занимаемся вот той самой "мегафонной дипломатией", которой занимались они, причем это уже не дипломатия, это уже были бои без правил», — сказала представитель ведомства (цитата по «РИА Новости»).