Захарова пригрозила США мерами из-за вмешательства в выборы
Терпение России в контексте вмешательства США в выборы в Госдуму не безгранично, Москва заявила Вашингтону о недопустимости таких действий, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения законодательства РФ американскими интернет-платформами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу. И в этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мы также довели соответствующую информацию через российское посольство в Вашингтоне до государственного департамента и совета по национальной безопасности США», — сказала она на брифинге.
10 сентября американский посол Джон Салливан был вызван в российский МИД для встречи с замминистра Сергеем Рябковым.
«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — добавила она.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.