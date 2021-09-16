Захарова пригрозила США мерами из-за вмешательства в выборы

«Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения законодательства РФ американскими интернет-платформами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу. И в этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мы также довели соответствующую информацию через российское посольство в Вашингтоне до государственного департамента и совета по национальной безопасности США», — сказала она на брифинге.