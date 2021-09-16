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Захарова пригрозила США мерами из-за вмешательства в выборы

Ведомости

Терпение России в контексте вмешательства США в выборы в Госдуму не безгранично, Москва заявила Вашингтону о недопустимости таких действий, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения законодательства РФ американскими интернет-платформами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу. И в этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мы также довели соответствующую информацию через российское посольство в Вашингтоне до государственного департамента и совета по национальной безопасности США», — сказала она на брифинге.

10 сентября американский посол Джон Салливан был вызван в российский МИД для встречи с замминистра Сергеем Рябковым.

«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — добавила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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