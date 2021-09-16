МИД призвал Чехию освободить задержанного в Праге россиянина Франчетти
МИД России ожидает от Чехии скорейшего освобождения задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга в Москве.
«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания», — сказала Захарова на брифинге.
Москва рассчитывает, что Чехия «воздержится от вброса новых раздражителей» в двустороннюю повестку, подчеркнула она. «Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей», — добавила Захарова.
При этом Захарова выразила опасения касательно возможной политизации дела Франчетти. Недружественные действия в отношении российских граждан будут иметь последствия, заключила она.
12 сентября российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. 14 сентября чешский суд отправил гражданина России под стражу. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов ранее рассказывал, что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины.