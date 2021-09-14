Задержанный в Чехии россиянин Франчетти опроверг выдвинутые против него обвинения
Задержанный в Праге гражданин России Александр Франчетти считает обвинения в свой адрес «шагом к фашизму». Об этом он сказал «РИА Новости» по итогам заседания суда в Чехии, где решался вопрос о его предварительном заключении.
«Это шаг к фашизму», — сказал Франчетти, отвечая на вопрос о том, что он думает о предъявляемых ему обвинениях.
Адвокат гражданина России заявил, что он намерен опротестовать решение суда о помещении Франчетти под стражу.
12 сентября российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал, что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой полуостров вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины.