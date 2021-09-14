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Задержанный в Чехии россиянин Франчетти опроверг выдвинутые против него обвинения

Ведомости

Задержанный в Праге гражданин России Александр Франчетти считает обвинения в свой адрес «шагом к фашизму». Об этом он сказал «РИА Новости» по итогам заседания суда в Чехии, где решался вопрос о его предварительном заключении.

«Это шаг к фашизму», — сказал Франчетти, отвечая на вопрос о том, что он думает о предъявляемых ему обвинениях.

Адвокат гражданина России заявил, что он намерен опротестовать решение суда о помещении Франчетти под стражу.

12 сентября российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал, что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой полуостров вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины.

Ранее по теме: МИД потребовал детальной информации о задержании россиянина в Чехии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных