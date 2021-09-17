Песков прокомментировал удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play
Удаление приложения «Навальный» из магазинов Google и Apple обусловлено законными требованиями российских властей, Кремль приветствует решение компаний. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Были же законные требования к этому. Это приложение оно вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующие уведомления. И в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости», — сказал Песков, отметив, что Кремль «безусловно» приветствует «выполнение законных требований» компаниями Google и Apple.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. Это произошло после того, как компании не выполнили требование Роскомнадзора удалить приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов.
По данным источников «Коммерсанта», председатель комиссии Андрей Климов заявил в ходе встречи, что в результате бездействия Apple и Google «оказались у „красной черты», за которой может быть грубое нарушение российского законодательства». «И мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела России», — отметил он. Второй этап заседания комиссии запланирован на 21 сентября, после окончания выборов в Госдуму.
Роскомнадзор, сославшись на представление Генпрокуратуры, потребовал от Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный» еще 2 сентября. В ведомстве отмечали, что отказ американских компаний от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране, назначенные на 19 сентября.
Сегодня, 17 сентября, приложение «Навальный» было удалено из магазинов Apple и Google. Apple объяснила блокировку приложения «Навальный» в App Store. Скриншот с официальным ответом компании опубликовал в своем Instagram экс-директор ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Иван Жданов.