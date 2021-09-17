Песков прокомментировал удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play

По данным источников «Коммерсанта», председатель комиссии Андрей Климов заявил в ходе встречи, что в результате бездействия Apple и Google «оказались у „красной черты», за которой может быть грубое нарушение российского законодательства». «И мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела России», — отметил он. Второй этап заседания комиссии запланирован на 21 сентября, после окончания выборов в Госдуму.