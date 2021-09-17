В Кремле рассказали о самочувствии Путина
Находящийся на самоизоляции президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, случаев тяжелого заболевания коронавирусом в окружении главы государства нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Хорошо. Как обычно себя чувствует», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как себя чувствует президент.
В ответ на вопрос, как себя чувствуют десятки людей, которые оказались инфицированы в окружении президента и не уволят ли их, Песков сказал: «Нет, это никак не отразится. Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то — в совсем легкой форме. Потому что так или иначе все были привиты». Точно назвать сроки выхода Путина из самоизоляции Песков не смог.
14 сентября президент заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у людей из его окружения. Накануне президент уточнил, что инфекцию обнаружили не у одного или двух, а у нескольких десятков приближенных к нему человек.
До этого Путин сказал, что общался с одним из заболевших COVID-19 сотрудников на протяжении целого дня 13 сентября. Путин уточнил, что этот человек был вакцинирован, затем у него снизилось количество антител и он прошел ревакцинацию, однако сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки.
Президент также сообщил, что у него самого титры антител «достаточно высокие». Песков позже говорил, что Путин сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Вакцинацию от коронавируса «Спутником V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%, президент прошел еще весной. Первую из двух прививок он сделал 23 марта, а 14 апреля сообщил, что получил вторую дозу препарата.