В Кремле рассказали о самочувствии Путина

В ответ на вопрос, как себя чувствуют десятки людей, которые оказались инфицированы в окружении президента и не уволят ли их, Песков сказал: «Нет, это никак не отразится. Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то — в совсем легкой форме. Потому что так или иначе все были привиты». Точно назвать сроки выхода Путина из самоизоляции Песков не смог.