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В Кремле рассказали о самочувствии Путина

Ведомости

Находящийся на самоизоляции президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, случаев тяжелого заболевания коронавирусом в окружении главы государства нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Хорошо. Как обычно себя чувствует», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как себя чувствует президент.

В ответ на вопрос, как себя чувствуют десятки людей, которые оказались инфицированы в окружении президента и не уволят ли их, Песков сказал: «Нет, это никак не отразится. Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то — в совсем легкой форме. Потому что так или иначе все были привиты». Точно назвать сроки выхода Путина из самоизоляции Песков не смог.

14 сентября президент заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у людей из его окружения. Накануне президент уточнил, что инфекцию обнаружили не у одного или двух, а у нескольких десятков приближенных к нему человек.

До этого Путин сказал, что общался с одним из заболевших COVID-19 сотрудников на протяжении целого дня 13 сентября. Путин уточнил, что этот человек был вакцинирован, затем у него снизилось количество антител и он прошел ревакцинацию, однако сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки.

Президент также сообщил, что у него самого титры антител «достаточно высокие». Песков позже говорил, что Путин сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Вакцинацию от коронавируса «Спутником V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%, президент прошел еще весной. Первую из двух прививок он сделал 23 марта, а 14 апреля сообщил, что получил вторую дозу препарата.

Ранее по теме: Песков сообщил детали о десятках заболевших COVID-19 в окружении Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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