Песков сообщил детали о десятках заболевших COVID-19 в окружении Путина

До этого глава государства сказал, что общался с одним из заболевших COVID-19 сотрудников на протяжении целого дня 13 сентября. Путин уточнил, что этот человек был вакцинирован, затем у него снизилось количество антител и он прошел ревакцинацию, однако сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки.