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Путин заявил о коронавирусе у десятков человек в его окружении

Ведомости

Президент России Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у нескольких десятков человек в его окружении. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — сказал Путин.

Президент обратился к другим участникам сессии, выразив сожаление, что не сможет пожать каждому руку и обнять. При этом он выразил заинтересованность России в участии в мероприятии и обсуждении ключевых задач, стоящих перед ОДКБ.

О решении уйти на самоизоляцию после выявления коронавируса у кого-то из его окружения Путин объявил 14 сентября. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава государства сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. При этом о вероятном уходе на карантин в случае обнаружения коронавируса у кого-то из окружения глава государства заявил прямо накануне, во время встречи с участниками Паралимпийских игр в Токио в Кремле, однако Песков тогда попросил не понимать эти слова «буквально».

Ранее Путин прошел вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%. Первую из двух прививок глава государства сделал 23 марта, а 14 апреля сообщил, что получил вторую дозу. В конце августа президент сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител к коронавирусу.

Ранее по теме: В Кремле раскрыли детали самоизоляции Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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