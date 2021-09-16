Путин заявил о коронавирусе у десятков человек в его окружении
Президент России Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у нескольких десятков человек в его окружении. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — сказал Путин.
Президент обратился к другим участникам сессии, выразив сожаление, что не сможет пожать каждому руку и обнять. При этом он выразил заинтересованность России в участии в мероприятии и обсуждении ключевых задач, стоящих перед ОДКБ.
О решении уйти на самоизоляцию после выявления коронавируса у кого-то из его окружения Путин объявил 14 сентября. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава государства сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. При этом о вероятном уходе на карантин в случае обнаружения коронавируса у кого-то из окружения глава государства заявил прямо накануне, во время встречи с участниками Паралимпийских игр в Токио в Кремле, однако Песков тогда попросил не понимать эти слова «буквально».
Ранее Путин прошел вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%. Первую из двух прививок глава государства сделал 23 марта, а 14 апреля сообщил, что получил вторую дозу. В конце августа президент сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител к коронавирусу.