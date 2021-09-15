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В Кремле раскрыли детали самоизоляции Путина

Президент не пользуется приложением «Социальный мониторинг», так как у него нет смартфона
Илья Лакстыгал Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Самоизоляция президента России Владимира Путина не влияет на его работу, он выполняет свои обязанности в обычном режиме, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Самоизоляция президента с точки зрения рабочего графика — абсолютно не влияющее на суть его рабочих будней состояние. У него продолжаются рабочие мероприятия. В целом скажу, что чувствует он себя прекрасно», — сказал Песков, добавив, что президент «абсолютно здоров».

«Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая. Эффективность президента Путина еще выше», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Путин уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 в его окружении

Президент примет участие в запланированных мероприятиях ОДКБ и ШОС удаленно

В то же время он подтвердил, что круг личного общения президента «сейчас максимально ограничен». «Делают необходимые тесты, специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации. Но это никоим образом не приводит к сужению круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика [в удаленном формате]», — пояснил Песков.

По его словам, несмотря на предусмотренную для россиян необходимость установки программы «Соцмониторинга», Путину ее не устанавливали, так как «глава государства не пользуется гаджетом». «Мы неоднократно об этом говорили. И, конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривает возможность и необходимость, главное, участия в таких программах», — сказал Песков. Уровень антител у президента после вакцинации весной остается достаточно высоким, однако будет ли Путин ревакцинирвоаться, как рекомендует Минздрав, в Кремле не сообщили.

«У президента по-прежнему достаточно высокие титры антител. Это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться. Есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация американских специалистов, в Lancet они публиковались — они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации такой популяционной», — сказал Песков, заверив, что обе эти точки зрения учитываются специалистами, которые занимаются обеспечением, в том числе, и эпидемиологической безопасности главы государства.

«Они делают все, что нужно в этой ситуации», — заключил Песков, отметив, что ему доподлинно не известно, ревакцинирован ли уже президент или нет.

Путин ушел на самоизоляцию накануне, из-за того что в его окружении появились заболевшие коронавирусом. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, объясняя, почему не сможет принять очное участие в мероприятиях ОДКБ и ШОС в таджикской столице Душанбе. Путин будет присутствовать на этих встречах дистанционно, по видеосвязи. Кто заболел из окружения президента, не уточнялось. Сам Путин позже пояснил, не называя имени, что этот человек ревакцинировался, но сделал это «поздновато».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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