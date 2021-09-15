В Кремле раскрыли детали самоизоляции Путина

Путин ушел на самоизоляцию накануне, из-за того что в его окружении появились заболевшие коронавирусом. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, объясняя, почему не сможет принять очное участие в мероприятиях ОДКБ и ШОС в таджикской столице Душанбе. Путин будет присутствовать на этих встречах дистанционно, по видеосвязи. Кто заболел из окружения президента, не уточнялось. Сам Путин позже пояснил, не называя имени, что этот человек ревакцинировался, но сделал это «поздновато».