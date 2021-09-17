Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции из-за случаев коронавируса в своем окружении, проголосует на выборах в Госдуму онлайн, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент будет голосовать на электронном голосовании. Как решит [когда], мы сразу вас проинформируем», — сказал Песков. Накануне, рассказывая о деталях самоизоляции Путина, он допустил такой способ голосования, так как президент заранее был зарегистрирован в соответствующем сервисе.
В то же время Песков накануне исключил традиционную встречу Путина с представителями партии «Единая "Россия" после окончания голосования.
14 сентября президент заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у людей из его окружения. Накануне президент уточнил, что инфекцию обнаружили не у одного или двух, а у нескольких десятков приближенных к нему человек.
До этого Путин сказал, что общался с одним из заболевших COVID-19 сотрудников на протяжении целого дня 13 сентября. Путин уточнил, что этот человек был вакцинирован, затем у него снизилось количество антител и он прошел ревакцинацию, однако сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки. Позже Путин добавил, что в его окружении заболели десятки человек.
Ранее сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва, избирательные участки открылись на Камчатке и на Чукотке в 8 утра по местному времени (23:00 мск 16 сентября).
Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.