В Кремле допустили, что Путин проголосует на выборах онлайн

Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. После этого Песков уточнял, что глава государства сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. При этом о вероятном уходе на карантин в случае обнаружения коронавируса у кого-то из окружения глава государства заявил прямо накануне, во время встречи с участниками Паралимпийских игр в Токио в Кремле, однако Песков тогда попросил не понимать эти слова «буквально». Сегодня Путин пояснил, что инфекцию обнаружили сразу у «десятков» человек в его окружении.