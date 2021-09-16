В Кремле допустили, что Путин проголосует на выборах онлайн

В Кремле допустили, что Путин проголосует на выборах онлайнВряд ли для участия в голосовании президент выйдет из самоизоляции
Президент России Владимир Путин, находящийся сейчас на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом среди окружения, может проголосовать на выборах в Госдуму онлайн. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В любом случае президент примет участие в голосовании. Вряд ли [это будет способ голосования] связанный с выходом [из самоизоляции]. Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Президент был там зарегистрирован», — сказал Песков, пояснив, что решение о способе голосования будет объявлено сегодня.
В то же время пресс-секретарь исключил традиционную встречу Путина с представителями партии «Единая Россия» после закрытия участков. «Очевидно, что он вряд ли сможет приехать к единороссам в этот раз. Пока таких планов конкретных нет», — сказал он.
Песков также подтвердил, что Путин делал дополнительные тесты на коронавирус после ухода на самоизоляцию. «Что касается президента, разумеется, все необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Говоря о тех, кто инфицирован на данный момент, Песков пояснил, что это «главным образом те, кто принимает участие в обеспечении работы и деятельности главы государства, его безопасности». Он заверил, что несмотря на заболевание нескольких десятков человек из окружения президента, людей, которые обеспечивают его деятельность «хватает».
По словам Пескова, решения о массовой вакцинации и ревакцинации сотрудников администрации президента (АП) и Кремля на фоне этой ситуации пока не принималось и соответствующая процедура не проводилась. «Врачи дадут соответствующие рекомендации в каждом конкретном случае. Нет, запланированная вакцинация или ревакцинация в администрации не проводилась», — сказал Песков, который также является и замглавы АП. Он отметил, что не обладает информацией о проценте привитых в администрации президента.
Заражение людей в окружении президента, по словам пресс-секретаря, не ставит под сомнение эффективность российской вакцины от коронавируса, хотя «практически все», кто работает с главой государства, привиты. Он также назвал примерный период выявления заболевания. «Речь идет о сентябре. Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае», — отметил Песков, добавив, что где именно произошло заражение, ему неизвестно.
Песков также допустил изменения протокола по обеспечению дополнительной безопасности главы государства. «Когда происходят мероприятия, тем более публичные с участием главы государства, так или иначе в его проведении, организации, освещении заняты много людей. Поэтому, конечно, можно снизить до минимума риск проникновения вируса, но в условиях пандемии все-таки при осуществлении обычной работы, конечно, исключить на 100% практически невозможно», — сказал Песков.
Он добавил, что самоизоляция Путина продлится еще «как минимум неделю». «Но точное количество дней я вам не могу сказать», — заключил пресс-секретарь президента.
Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. После этого Песков уточнял, что глава государства сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. При этом о вероятном уходе на карантин в случае обнаружения коронавируса у кого-то из окружения глава государства заявил прямо накануне, во время встречи с участниками Паралимпийских игр в Токио в Кремле, однако Песков тогда попросил не понимать эти слова «буквально». Сегодня Путин пояснил, что инфекцию обнаружили сразу у «десятков» человек в его окружении.
Ранее Путин прошел вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%. Первую из двух прививок глава государства сделал 23 марта, а 14 апреля сообщил, что получил вторую дозу. В конце августа президент сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител к коронавирусу.
Выборы в Госдуму пройдут в период с 17 сентября по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Они проводятся по смешанной системе, в них примут участие кандидаты от 14 партий и самовыдвиженцы.
Представители ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в этом году впервые не будут наблюдать за выборами. Поводом стало отсутствие четких ограничений в связи с пандемией.