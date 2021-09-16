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Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Ведомости

Президент России Владимир Путин записал обращение к россиянам за день до начала выборов депутатов Госдумы. Видео опубликовано на сайте Кремля.

«Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность», — сказал Путин.

Он отметил, что избрание нового состава Государственной думы – «важнейшее событие в жизни общества, страны». Все заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные и авторитетные люди, которые выполнят свои обещания. По мнению Путина, высший смысл выборов – «это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти». По мнению президента, в работе депутатов недопустим «популизм и пустословие», поскольку от них зависят многие ключевые для страны решения.

Выборы в Госдуму пройдут в период с 17 сентября по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Они проводятся по смешанной системе, в них примут участие кандидаты от 14 партий и самовыдвиженцы.

Представители ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в этом году впервые не будут наблюдать за выборами. Поводом стало отсутствие четких ограничений в связи с пандемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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