Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Он отметил, что избрание нового состава Государственной думы – «важнейшее событие в жизни общества, страны». Все заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные и авторитетные люди, которые выполнят свои обещания. По мнению Путина, высший смысл выборов – «это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти». По мнению президента, в работе депутатов недопустим «популизм и пустословие», поскольку от них зависят многие ключевые для страны решения.