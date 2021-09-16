Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму
Президент России Владимир Путин записал обращение к россиянам за день до начала выборов депутатов Госдумы. Видео опубликовано на сайте Кремля.
«Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность», — сказал Путин.
Он отметил, что избрание нового состава Государственной думы – «важнейшее событие в жизни общества, страны». Все заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные и авторитетные люди, которые выполнят свои обещания. По мнению Путина, высший смысл выборов – «это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти». По мнению президента, в работе депутатов недопустим «популизм и пустословие», поскольку от них зависят многие ключевые для страны решения.
Выборы в Госдуму пройдут в период с 17 сентября по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Они проводятся по смешанной системе, в них примут участие кандидаты от 14 партий и самовыдвиженцы.
Представители ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в этом году впервые не будут наблюдать за выборами. Поводом стало отсутствие четких ограничений в связи с пандемией.