Представители ОБСЕ впервые с 2007 года отказались от наблюдения за выборами в Госдуму

Представители ОБСЕ впервые с 2007 года отказались от наблюдения за выборами в ГосдумуПоводом стало отсутствие четких ограничений в связи с пандемией
Бюро по демократическим институтам и правам (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), наиболее критично настроенное по отношению к процедуре выборов в России, отказалось направлять миссию для наблюдения за голосованием в сентябре. Об этом сообщил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. По его словам, российские власти хотели ограничить число направляемых этой организацией наблюдателей «в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией». Откажется от наблюдения на выборах также Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ, сообщила ее президент Маргарета Седерфельт.
Представители БДИПЧ и ПА ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами в Госдуму 17–19 сентября, говорится на сайте ОБСЕ: они просили Россию пустить миссию, которая совокупно состояла бы из 80 долгосрочных (они оценивают в том числе ход и условия проведения кампании) и 420 краткосрочных наблюдателей (работают непосредственно в дни выборов). Но впоследствии допустимое число наблюдателей от этих институтов было ограничено до 60 человек из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в России. В ОБСЕ указали, что не видят ограничений, которые могли бы помешать полноценному наблюдению за выборами.
23 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что западные страны будут пытаться оказать влияние на выборы в Госдуму «через наблюдателей на выборах от ОБСЕ», а по поводу приезда в Россию мониторинговой миссии с европейцами контактирует ЦИК. Близкий к ЦИК собеседник отмечает, что в приглашении, которое было направлено иностранным наблюдателям еще 23 июня, было сказано, что порядок работы на выборах определяется «с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки». Конкретные требования для присутствия на выборах (ПЦР-тестирование, вакцинация) в документах ЦИК не указаны – это скорее компетенция Роспотребнадзора, говорит собеседник. Представители МИД, ЦИК и Роспотребнадзора не ответили на запрос «Ведомостей».
В 2007 и 2008 гг. БДИПЧ ОБСЕ тоже отказались послать своих наблюдателей на выборы депутатов Госдумы и президента соответственно. Официальной причиной отказа была задержка с получением приглашения на выборы.
Деятельность БДИПЧ политизирована и имеет характер двойных стандартов, говорит близкий к ЦИК собеседник «Ведомостей». Он обращает внимание, что критика со стороны европейских структур накануне выборов сильно выдается из общей концепции тех соглашений, которые достигнуты президентами России и США на женевском саммите 19 июня. Ставка же теперь может быть сделана на увеличение числа национальных наблюдателей в России, отметил собеседник «Ведомостей».
Отсутствие или присутствие наблюдателей от БДИПЧ и ОБСЕ никак не определяет легитимность и демократичность выборов, количественные ограничения связаны с антиковидными мероприятиями, заявил ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями. Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации», – сказал он.
По мнению электорального эксперта Андрея Бузина, среди иностранных наблюдателей представители ОБСЕ самые опытные, от их оценки чистоты выборов зависит и международная реакция на голосование. Важны, в частности, результаты долгосрочного наблюдения БДИПЧ, во время которого оценивается равенство кандидатов в рамках кампании, прозрачность в подготовке к выборам, отмечает Бузин. Даже без представителей ОБСЕ иностранные наблюдатели на выборах будут, отмечает он, хоть и менее активные и опытные, к примеру – от стран ШОС.
Член Общественной палаты, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова говорит, что усиление мер противоэпидемической безопасности во время пандемии коронавируса общемировая практика: «Мы уже сталкивались с ограничительными мерами в отношении наших болельщиков, жесткие меры [принимаются] при проведении Олимпийских игр. Для нашей страны важно обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан». При этом, считает она, отказ БДИПЧ и ОБСЕ от наблюдения в России никак не повлияет на общее количество иностранных наблюдателей.