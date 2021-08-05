Представители ОБСЕ впервые с 2007 года отказались от наблюдения за выборами в Госдуму

Представители БДИПЧ и ПА ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами в Госдуму 17–19 сентября, говорится на сайте ОБСЕ: они просили Россию пустить миссию, которая совокупно состояла бы из 80 долгосрочных (они оценивают в том числе ход и условия проведения кампании) и 420 краткосрочных наблюдателей (работают непосредственно в дни выборов). Но впоследствии допустимое число наблюдателей от этих институтов было ограничено до 60 человек из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в России. В ОБСЕ указали, что не видят ограничений, которые могли бы помешать полноценному наблюдению за выборами.