Количество избирателей за границей увеличилось на 169 000 за полгода

Количество избирателей за границей увеличилось на 169 000 за полгодаВ «Единой России» связывают это с желанием граждан стать на консульский учет из-за пандемии
Количество избирателей в России незадолго до выборов в Госдуму уменьшилось, следует из данных, которые опубликовал Центризбирком (ЦИК). По данным на 1 июля, общее их число на территории страны составляет 108,145 млн человек, в то время как на момент предыдущего отчета в январе 2021 г. было 108,41 млн человек (на 265 000 больше). Количество избирателей за пределами территории России выросло на 169 000 человек до 2,047 млн.
ЦИК сводит все данные о числе избирателей. Сведения о количестве заграничных избирателей подает в ЦИК Министерство иностранных дел, пояснил «Ведомостям» заместитель председателя комиссии Николай Булаев. На вопрос о том, относятся ли к категории зарубежных избирателей жители Донбасса (Украина), недавно получившие российские паспорта, Булаев ответил, что учет всех граждан, проживающих за рубежом, ведет МИД. У всех граждан, находящихся за рубежом, есть равное избирательное право, добавил он. «Ведомости» направили запрос в МИД.
Проголосовать онлайн с помощью процедуры дистанционного электронного голосования (ДЭГ) жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут благодаря принятому 20 июля порядку ЦИК: он разрешил голосовать на выборах в Госдуму с помощью ДЭГ любым гражданам без прописки.
«Ведомости» писали 19 июля со ссылкой на источники, близкие к ЦИК, что данный порядок принят в том числе для того, чтобы живущие в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках россияне могли, не пересекая границу с Россией, поучаствовать в думских выборах.
Таких граждан около 611 000, говорил 14 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий (цитата по «Интерфаксу»). Количество избирателей за пределами России, по логике, должно было вырасти, отмечает электоральный эксперт Григорий Мельконьянц: «Регулярно озвучиваются цифры о сотнях тысяч граждан, которые проживают в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках и получили недавно гражданство России по упрощенной процедуре. ЦИК также явно готовится обеспечить их возможностью проголосовать на территории Ростовской области и через ДЭГ».
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов связал увеличение числа избирателей за границей с другой причиной: в условиях ограничений передвижения по миру, вызванных пандемией, россияне, чтобы получать ряд госуслуг, экстренную помощь от России, более активно становятся на консульский учет. При этом он обратил внимание, что регистрация на консульском учете носит уведомительный характер.
По словам секретаря ЦК КПРФ по выборам Сергея Обухова, уменьшение количества избирателей внутри России ожидаемо: эти данные присылают региональные органы власти, а им выгоднее продемонстрировать более высокую финальную явку по итогам голосования – это легче сделать, занизив изначальное число избирателей. Это покажет, что регионы выполняют внутренние бюрократические KPI, считает он. Уточнение численности избирателей проводится в установленные сроки, снижение же численности избирателей в стране происходит вследствие ряда факторов, основной – тщательная выверка реестра избирателей, отметил Перминов.