Песков согласился с утверждением о «ничтожном» прогрессе в решении ситуации в Донбассе

При этом в недавнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть минские соглашения. По его словам, процесс урегулирования должен быть «более гибким» и «служить целям настоящего, а не прошлого». Какие именно изменения он хочет внести, глава государства не уточнил. Зеленский также неоднократно предлагал подключить США к переговорам «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на востоке Украины, в частности, в последний раз он сделал соответствующее предложение во время визита в Вашингтон в начале сентября.