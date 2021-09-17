Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Песков согласился с утверждением о «ничтожном» прогрессе в решении ситуации в Донбассе

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами выразил абсолютное согласие со вчерашним заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ситуация на востоке Украины является сложным, а прогресс в ее урегулировании «ничтожен».

«Абсолютно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласны в российском руководстве с утверждением немецкой стороны.

Говоря о том, что можно сделать для изменения ситуации, Песков заявил: «Оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер». При этом он отметил, что на решения украинских властей существенно влияют США.

«Насколько мы понимаем, США обладают определенным, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве, и США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства», — заявил он. В то же время Песков указал, что, хотя США могут способствовать реализации минских соглашений и прогрессу на украинском направлении, пока подобного влияния на Киев Вашингтон не оказал.

В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

При этом в недавнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть минские соглашения. По его словам, процесс урегулирования должен быть «более гибким» и «служить целям настоящего, а не прошлого». Какие именно изменения он хочет внести, глава государства не уточнил. Зеленский также неоднократно предлагал подключить США к переговорам «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на востоке Украины, в частности, в последний раз он сделал соответствующее предложение во время визита в Вашингтон в начале сентября.

Ранее по теме: Лавров назвал «шизофренией» отношение Киева к «нормандскому формату»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных