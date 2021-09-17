Песков согласился с утверждением о «ничтожном» прогрессе в решении ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами выразил абсолютное согласие со вчерашним заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ситуация на востоке Украины является сложным, а прогресс в ее урегулировании «ничтожен».
«Абсолютно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласны в российском руководстве с утверждением немецкой стороны.
Говоря о том, что можно сделать для изменения ситуации, Песков заявил: «Оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер». При этом он отметил, что на решения украинских властей существенно влияют США.
«Насколько мы понимаем, США обладают определенным, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве, и США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства», — заявил он. В то же время Песков указал, что, хотя США могут способствовать реализации минских соглашений и прогрессу на украинском направлении, пока подобного влияния на Киев Вашингтон не оказал.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
При этом в недавнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть минские соглашения. По его словам, процесс урегулирования должен быть «более гибким» и «служить целям настоящего, а не прошлого». Какие именно изменения он хочет внести, глава государства не уточнил. Зеленский также неоднократно предлагал подключить США к переговорам «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на востоке Украины, в частности, в последний раз он сделал соответствующее предложение во время визита в Вашингтон в начале сентября.