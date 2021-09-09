Лавров назвал «шизофренией» отношение Киева к «нормандскому формату»

«В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания, ну, шизофрения внешнеполитическая по большому счету наблюдается. Вот соберемся мы в «нормандском формате», и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я делаю вывод: единственная цель такой инициативы (провести встречу в «нормандском формате. — Ред.) заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности», — резюмировал Лавров.