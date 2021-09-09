Лавров назвал «шизофренией» отношение Киева к «нормандскому формату»
Действия властей Украины относительно «нормандского формата» выглядят, как «внешнеполитическая шизофрения», заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Подобным образом он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Накануне тот сообщил о готовности Киева провести встречу глав МИД стран «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции, которые занимаются урегулированием ситуации в Донбассе.
Лавров подчеркнул, что «встречи ради встречи» не нужны ни Москве, ни Берлину, ни Парижу. Для того чтобы «нормандский формат» работал, необходимо создать условия для выполнения минских договоренностей, тогда как в Киеве неоднократно заявляли, что не будут этого делать, пояснил российский министр. Кроме того, на Украине принимаются законы, по сути запрещающие переговорщикам из республики выполнять указанные соглашения, добавил он.
«В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания, ну, шизофрения внешнеполитическая по большому счету наблюдается. Вот соберемся мы в «нормандском формате», и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я делаю вывод: единственная цель такой инициативы (провести встречу в «нормандском формате. — Ред.) заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности», — резюмировал Лавров.
Министр отметил, что позиция Москвы по поводу проведения встречи ясна. Пока не станет «четко и недвусмысленно» понятно, что «нормандский формат» будет заниматься только выполнением минских договоренностей, «а не попыткой их переписывать или втягивать в этот формат какие-то другие страны, как того хочет Киев», смысла собираться нет.
26 апреля в интервью изданию Financial Times украинский президент Владимир Зеленский выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование альтернативы. Вдобавок он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «тревожным сигналом». В госдепартаменте США заявили, что поддерживают минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».