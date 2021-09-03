В офисе Зеленского заявили о снятии Украины «с крючка» минских соглашений
Украина больше не находится на «крючке» минских соглашений как основы урегулирования конфликта в Донбассе, заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1».
Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В апреле глава ведомства заявил в интервью агентству «РИА Новости», что Москва не должна «спускать с крючка» президента Украины Владимира Зеленского и его команду, «которая извивается как может» в своем отказе от выполнения минских соглашений.
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле», — заявил Арестович (цитата по «РИА Новости»). «Или во всяком случае Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с «крючка» минских соглашений. Это огромное наше достижение, прорывное», — добавил он.
26 апреля в интервью изданию Financial Times украинский президент Владимир Зеленский выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование альтернативы. Вдобавок он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «тревожным сигналом». В госдепартаменте США заявили, что поддерживают минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».