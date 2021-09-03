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В офисе Зеленского заявили о снятии Украины «с крючка» минских соглашений

Ведомости

Украина больше не находится на «крючке» минских соглашений как основы урегулирования конфликта в Донбассе, заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1».

Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В апреле глава ведомства заявил в интервью агентству «РИА Новости», что Москва не должна «спускать с крючка» президента Украины Владимира Зеленского и его команду, «которая извивается как может» в своем отказе от выполнения минских соглашений. 

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле», — заявил Арестович (цитата по «РИА Новости»). «Или во всяком случае Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с «крючка» минских соглашений. Это огромное наше достижение, прорывное», — добавил он.

26 апреля в интервью изданию Financial Times украинский президент Владимир Зеленский выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование альтернативы. Вдобавок он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «тревожным сигналом». В госдепартаменте США заявили, что поддерживают минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. 

В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Ранее по теме: В Кремле заявили о невыполнении Киевом минских договоренностей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных