В офисе Зеленского заявили о снятии Украины «с крючка» минских соглашений

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле», — заявил Арестович (цитата по «РИА Новости»). «Или во всяком случае Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с «крючка» минских соглашений. Это огромное наше достижение, прорывное», — добавил он.