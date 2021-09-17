Страны ШОС приняли совместную декларацию
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную декларацию по итогам 20-го саммита глав государств — участников организации в Душанбе, сообщила пресс-служба Кремля.
«ШОС вступила в ответственный период своего развития. В этой связи государства-члены отмечают необходимость углубления и расширения взаимодействия в рамках организации, не предусматривающего формирования военно-политического союза или экономического интеграционного объединения с образованием наднациональных институтов управления», — приводит пресс-служба выдержку из заявления стран ШОС.
В декларацию включена позиция стран ШОС по ситуации в Афганистане. В частности, ШОС выступает за построение нового афганского правительства, включающего представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. Также подчеркивается, что государства — члены ШОС выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.
В декларации также описана позиция стран ШОС по борьбе с терроризмом: «Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Они подчеркивают ключевую роль государств-членов и их компетентных органов в вопросах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму».
Кроме того, в документе затронуты темы развития туризма, равенства государств, недопустимости использования спорта в политических целях, предпринимательства, торговли, экономики и др.
Ранее стало известно, что Иран станет официальным членом Шанхайской организации сотрудничества. ШОС основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия.
ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.