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Страны ШОС приняли совместную декларацию

Ведомости

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную декларацию по итогам 20-го саммита глав государств — участников организации в Душанбе, сообщила пресс-служба Кремля.

«ШОС вступила в ответственный период своего развития. В этой связи государства-члены отмечают необходимость углубления и расширения взаимодействия в рамках организации, не предусматривающего формирования военно-политического союза или экономического интеграционного объединения с образованием наднациональных институтов управления», — приводит пресс-служба выдержку из заявления стран ШОС.

В декларацию включена позиция стран ШОС по ситуации в Афганистане. В частности, ШОС выступает за построение нового афганского правительства, включающего представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. Также подчеркивается, что государства — члены ШОС выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

В декларации также описана позиция стран ШОС по борьбе с терроризмом: «Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Они подчеркивают ключевую роль государств-членов и их компетентных органов в вопросах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму».

Кроме того, в документе затронуты темы развития туризма, равенства государств, недопустимости использования спорта в политических целях, предпринимательства, торговли, экономики и др.

Ранее стало известно, что Иран станет официальным членом Шанхайской организации сотрудничества. ШОС основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия.

ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

Ранее по теме: Иран станет официальным членом ШОС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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