Страны ШОС приняли совместную декларацию

В декларацию включена позиция стран ШОС по ситуации в Афганистане. В частности, ШОС выступает за построение нового афганского правительства, включающего представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. Также подчеркивается, что государства — члены ШОС выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.