Украина планирует ввести санкции из-за выборов в Крыму
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, организованного в Крыму, а также против получивших российские паспорта жителей не подконтрольной Киеву территории Донбасса.
«Большинство введенных сегодня СНБО санкций касаются лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе... Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей», — сказал секретарь СНБО Александр Данилов на брифинге.
Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором призвал мировое сообщество ввести новые санкции против России в связи с проведением выборов на территории Крыма и с привлечением жителей непризнанных ДНР и ЛНР. В Киеве считают, что это противоречит международному праву и законодательству Украины.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 г. («за» проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно). 18 марта того же года власти полуострова подписали с Россией договор о переходе в ее юрисдикцию.
Ранее сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.