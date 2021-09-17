Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Украина планирует ввести санкции из-за выборов в Крыму

Ведомости

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, организованного в Крыму, а также против получивших российские паспорта жителей не подконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Большинство введенных сегодня СНБО санкций касаются лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе... Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей», — сказал секретарь СНБО Александр Данилов на брифинге.

Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором призвал мировое сообщество ввести новые санкции против России в связи с проведением выборов на территории Крыма и с привлечением жителей непризнанных ДНР и ЛНР. В Киеве считают, что это противоречит международному праву и законодательству Украины.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 г. («за» проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно). 18 марта того же года власти полуострова подписали с Россией договор о переходе в ее юрисдикцию. 

Ранее сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее по теме: Песков согласился с утверждением о «ничтожном» прогрессе в разрешении ситуации на Донбассе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных