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Саакашвили заявил о возможной пользе «Северного потока – 2» для Украины

Ведомости

Газопровод «Северный поток – 2» может быть полезен Украине, потому что украинцы будут добывать собственный газ, заявил руководитель исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили польскому порталу Energetyka24.

«У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода. – Прим. ред.) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — отметил Саакашвили (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и начать экспортировать его. Украина сможет извлечь выгоду из этой «краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», подчеркнул Саакашвили. Однако в краткосрочной перспективе «Северный поток – 2» — «очень опасная штука» для Украины. По словам Саакашвили, в случае нападения России будущей весной западные страны не будут гореть желанием поддержать Киев.

Ранее Украина заявляла, что готовит юридическую позицию для консультаций с США и Германией по гарантиям и компенсациям Киеву после запуска газопровода «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поддерживает скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска газопровода.

В августе «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал, писал «Интерфакс». Украиной была выставлена мощность объемом 9,8 млн куб. м в сутки.

В конце декабря 2019 г. Украина, Россия и Евросоюз подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 г. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м — в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее по теме: Постпред России при ЕС оценил влияние «Северного потока — 2» на цены на газ в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных