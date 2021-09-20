Саакашвили заявил о возможной пользе «Северного потока – 2» для Украины

В конце декабря 2019 г. Украина, Россия и Евросоюз подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 г. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м — в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.