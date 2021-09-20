Саакашвили заявил о возможной пользе «Северного потока – 2» для Украины
Газопровод «Северный поток – 2» может быть полезен Украине, потому что украинцы будут добывать собственный газ, заявил руководитель исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили польскому порталу Energetyka24.
«У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода. – Прим. ред.) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — отметил Саакашвили (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и начать экспортировать его. Украина сможет извлечь выгоду из этой «краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», подчеркнул Саакашвили. Однако в краткосрочной перспективе «Северный поток – 2» — «очень опасная штука» для Украины. По словам Саакашвили, в случае нападения России будущей весной западные страны не будут гореть желанием поддержать Киев.
Ранее Украина заявляла, что готовит юридическую позицию для консультаций с США и Германией по гарантиям и компенсациям Киеву после запуска газопровода «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поддерживает скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска газопровода.
В конце декабря 2019 г. Украина, Россия и Евросоюз подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 г. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м — в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.