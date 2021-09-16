Постпред России при ЕС оценил влияние «Северного потока — 2» на цены на газ в Европе

«Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они (процедуры одобрения. — Ред.) будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в Евросоюзе немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток — 2"», — сказал Чижов в ответ на вопрос, повлияет ли рост цен на газ на судьбу «Северного потока — 2» и на скорость его введения в эксплуатацию.