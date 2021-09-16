Постпред России при ЕС оценил влияние «Северного потока — 2» на цены на газ в Европе
Рост цен на газ в Европе повлияет на скорость введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», сообщил постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они (процедуры одобрения. — Ред.) будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в Евросоюзе немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток — 2"», — сказал Чижов в ответ на вопрос, повлияет ли рост цен на газ на судьбу «Северного потока — 2» и на скорость его введения в эксплуатацию.
Цены на газ в Европе росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском «Северного потока — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ. Сегодня максимумом на торгах лондонской биржи ICE была отметка в $853,5 за тысячу кубометров, после чего стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF начала снижаться.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября. 15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс получения разрешения на работу уже построенной магистрали может занять до четырех месяцев и его работа может начаться не раньше начала 2022 г.