Цена на газ в Европе упала ниже $750 за тысячу кубометров
Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF упала до $747 за тысячу кубометров, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
Таким образом, цены на газ в Европе с начала сегодняшних торгов упали на 13%, в то время как вчера достигали исторического рекорда в $963,9, а затем обрушились до $796 на закрытии сессии. Сегодня максимумом на торгах была отметка в $853,5 за тысячу кубометров, после чего стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF начала снижаться.
Цены на газ в Европе росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Наконец, в том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала.