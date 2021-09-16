Цена на газ в Европе упала ниже $750 за тысячу кубометров

Таким образом, цены на газ в Европе с начала сегодняшних торгов упали на 13%, в то время как вчера достигали исторического рекорда в $963,9, а затем обрушились до $796 на закрытии сессии. Сегодня максимумом на торгах была отметка в $853,5 за тысячу кубометров, после чего стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF начала снижаться.