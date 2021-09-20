Дегтярев набрал 56,81% голосов на выборах губернатора Хабаровского края

Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края после ареста в 2020 г. губернатора Сергея Фургала. Он был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Он не признает вину. После ареста Фургала в Хабаровском крае начались массовые протесты. Сына экс-губернатора Антона Фургала, который планировал баллотироваться в том же округе, что и его отец, не допустили до выборов в Госдуму.