Дегтярев набрал 56,81% голосов на выборах губернатора Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал наибольшее число голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии края Денис Кузьменко.
«Уже поступили 100% протоколов. У Дегтярева Михаила Владимировича 56,81% голосов», — сказал он. Ведущая программ на Первом канале Марина Ким от «Справедливой России — За правду» набрала 25,39% голосов, пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров — 10,02%, генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» — 3,53%.
По словам Кузьменко, это предварительные итоги. Окончательные итоги будут утверждены завтра. Он добавил, что цифры не должны измениться, если не выявят каких-либо нарушений, не оспорят какие-либо голоса.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края после ареста в 2020 г. губернатора Сергея Фургала. Он был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Он не признает вину. После ареста Фургала в Хабаровском крае начались массовые протесты. Сына экс-губернатора Антона Фургала, который планировал баллотироваться в том же округе, что и его отец, не допустили до выборов в Госдуму.