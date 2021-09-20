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Дегтярев набрал 56,81% голосов на выборах губернатора Хабаровского края

Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал наибольшее число голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии края Денис Кузьменко.

«Уже поступили 100% протоколов. У Дегтярева Михаила Владимировича 56,81% голосов», — сказал он. Ведущая программ на Первом канале Марина Ким от «Справедливой России — За правду» набрала 25,39% голосов, пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров — 10,02%, генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» — 3,53%.

По словам Кузьменко, это предварительные итоги. Окончательные итоги будут утверждены завтра. Он добавил, что цифры не должны измениться, если не выявят каких-либо нарушений, не оспорят какие-либо голоса.

Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края после ареста в 2020 г. губернатора Сергея Фургала. Он был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Он не признает вину. После ареста Фургала в Хабаровском крае начались массовые протесты. Сына экс-губернатора Антона Фургала, который планировал баллотироваться в том же округе, что и его отец, не допустили до выборов в Госдуму.

Ранее по теме: Сыну Фургала отказали в регистрации на выборы в Госдуму
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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