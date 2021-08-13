Сыну Фургала отказали в регистрации на выборы в Госдуму

Сергей Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Вину Фургал не признает и считает дело заказным. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов. На данный момент арест Фургала продлен до 7 октября. Его задержание спровоцировало протесты в Хабаровском крае.