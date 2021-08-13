Сыну Фургала отказали в регистрации на выборы в Госдуму
Избирательная комиссия Хабаровского края отказала сыну экс-губернатора Сергея Фургала Антону Фургалу в регистрации на участие в выборах в Госдуму. Об этом сообщается на сайте избиркома.
«Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата Фургала Антона Сергеевича, 2609 подписей признано недостоверными и недействительными, что составляет 48,2% от общего количества подписей, отобранных к проверке. При этом выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, подлежащих проверке, является основанием для отказа в регистрации кандидата», — говорится в сообщении избиркома.
В целом за Фургала было собрано 15 433 подписи, заявили в комиссии. При этом сам кандидат заявил о 15 789 подписях в его поддержку.
Сам Фургал накануне сообщил на своей странице в Instagram, что подал возражения на признание части подписей недостоверными или недействительными. По мнению политика, «бюрократы» не хотят засчитывать некоторые из них, потому что правильность заполнения подписных листов для них «приоритетнее».
По словам Фургала, в результатах проверки были обнаружены подчерковедческие экспертизы, оформленные несоответствующим с законом образом. Кроме того, предоставленный ответ миграционной службы, где утверждается, что часть поддержавших сына экс-губернатора не зарегистрирована по указанным паспортным штампам, отсылает к неизвестной дате обновления базы. Таким образом, возможности проверить достоверность предоставленных комиссией данных ограничена, резюмировал Фургал.
Сергей Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Вину Фургал не признает и считает дело заказным. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов. На данный момент арест Фургала продлен до 7 октября. Его задержание спровоцировало протесты в Хабаровском крае.