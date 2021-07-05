Мосгорсуд продлил срок ареста Фургала до 7 октября
Мосгорсуд еще на три месяца продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.
«Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении нашего подзащитного на срок до 7 октября», — сказал Карапетян, отметив, что все адвокаты ознакомились с материалами дела, а сам обвиняемый изучил 44 тома из 75.
Заседание проходило в закрытом режиме, следователь настаивал на удовлетворении ходатайства, прокурор его поддержал, а защита просила смягчить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Адвокат пояснил, что продление срока будет обжаловано. Кроме того, в понедельник в Мосгорсуде состоится также заседание по жалобе на предыдущее продление ареста.
Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на убийство Александра Смольского. Вину Фургал не признает. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.