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Мосгорсуд продлил срок ареста Фургала до 7 октября

Ведомости

Мосгорсуд еще на три месяца продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

«Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении нашего подзащитного на срок до 7 октября», — сказал Карапетян, отметив, что все адвокаты ознакомились с материалами дела, а сам обвиняемый изучил 44 тома из 75.

Заседание проходило в закрытом режиме, следователь настаивал на удовлетворении ходатайства, прокурор его поддержал, а защита просила смягчить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Адвокат пояснил, что продление срока будет обжаловано. Кроме того, в понедельник в Мосгорсуде состоится также заседание по жалобе на предыдущее продление ареста.

Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на убийство Александра Смольского. Вину Фургал не признает. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.

Ранее по теме: Суд оставил под арестом экс-губернатора Фургала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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