В Госдуме предложили ввести наказание для иноагентов за вмешательство в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает установить отдельную ответственность для иноагентов за вмешательство в выборы. Об этом заявил глава комиссии, депутат от фракции «Единая Россия» (прошлого созыва) Василий Пискарев, передает ТАСС.
По его словам, в российском избирательном законодательстве уже содержится запрет иностранным агентам вмешиваться в выборы и «каким-либо образом влиять на волеизъявление граждан». Однако, отметил Пискарев, «при подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется». «Это отчасти связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить», — сказал Пискарев.
До этого, 20 сентября, на следующий день после завершения выборов в Госдуму, Пискарев заявил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение в Генпрокуратуру с предложением признать более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными на территории России. По его словам, ряд этих НПО в ходе выборов «открыто призывали фейсбук, твиттер и гугл не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента».
В начале сентября Роскомнадзор заблокировал сайт проекта основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального «Умное голосование». Проект предусматривал поддержку кандидатов, альтернативных представителям «Единой России», которые могут победить в конкретном избирательном округе с наибольшей вероятностью. Как сообщили РБК в Роскомнадзоре, причина блокировки — использование сайта «Умное голосование» экстремистской организацией — ФБК.
2 сентября Роскомнадзор, сославшись на представление Генпрокуратуры, потребовал от Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве отмечали, что отказ американских компаний от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране. Позднее компании удалили приложение «Навальный», в котором есть блок «Умное голосование».
Накануне ЦИК опубликовал результаты выборов в нижнюю палату парламента, прошедших 17-19 сентября, по итогам обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом, «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме (при конституционном большинстве в 300 мест) , КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов,