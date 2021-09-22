В Госдуме предложили ввести наказание для иноагентов за вмешательство в выборы

По его словам, в российском избирательном законодательстве уже содержится запрет иностранным агентам вмешиваться в выборы и «каким-либо образом влиять на волеизъявление граждан». Однако, отметил Пискарев, «при подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется». «Это отчасти связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить», — сказал Пискарев.