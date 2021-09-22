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Песков ответил на заявление о пересчете результатов онлайн-голосования в Москве

Ведомости

Заявление руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами и главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о пересчете результатов электронного голосования в Москве не подрывает доверия к такому виду голосования, а, наоборот, является доказательством прозрачности процедуры, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это некая проверка. Она не то, что не подрывает, она наоборот повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация собственно абсолютной прозрачности, и с нашей точки зрения, по нашему убеждению именно так это и нужно воспринимать. Электронное голосование надежно, удобно, быстро. Исходим из этого», — сказал Песков, напомнив, что Венедиктов подчеркивал, что это не в полном смысле пересчет, а сверка результатов. По его словам, в случае, если какие-то неполадки с ДЭГ все-таки обнаружатся, вмешиваться в ситуацию не является делом Кремля. Это вопрос Центризбиркома.

Ранее сегодня Венедиктов заявил, что результаты электронного голосования в Москве пересчитают, а все графики и другие элементы по нему будут выложены в открытый доступ, в том числе в соцсетях. В то же время главред «Эха Москвы» добавил, что  речь пока не идет о юридическом пересчете итогов электронного голосования, имеется в виду лишь аудит и сверка голосов, так как решение о корректировки результата не входит в полномочия штаба.

20 сентября КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве и будет подавать иски в суд. Венедиктов отрицал возможность манипуляции через онлайн-голосование, объяснив изменение результатов неверной тактикой тех политических сил, что призвали своих сторонников бойкотировать ДЭГ, в то время как «Единая Россия» и ряд других партий поступили наоборот. В то же время Москва оказалась единственным регионом, где результаты ДЭГ не были опубликованы вовремя. В мэрии объяснили это необходимостью многократного пересчета из-за имевшейся опции отложенного голосования.

Ранее по теме: В Москве пересчитают результаты дистанционного электронного голосования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных