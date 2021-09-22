Песков ответил на заявление о пересчете результатов онлайн-голосования в Москве

«Это некая проверка. Она не то, что не подрывает, она наоборот повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация собственно абсолютной прозрачности, и с нашей точки зрения, по нашему убеждению именно так это и нужно воспринимать. Электронное голосование надежно, удобно, быстро. Исходим из этого», — сказал Песков, напомнив, что Венедиктов подчеркивал, что это не в полном смысле пересчет, а сверка результатов. По его словам, в случае, если какие-то неполадки с ДЭГ все-таки обнаружатся, вмешиваться в ситуацию не является делом Кремля. Это вопрос Центризбиркома.