Песков ответил на заявление о пересчете результатов онлайн-голосования в Москве
Заявление руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами и главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о пересчете результатов электронного голосования в Москве не подрывает доверия к такому виду голосования, а, наоборот, является доказательством прозрачности процедуры, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это некая проверка. Она не то, что не подрывает, она наоборот повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация собственно абсолютной прозрачности, и с нашей точки зрения, по нашему убеждению именно так это и нужно воспринимать. Электронное голосование надежно, удобно, быстро. Исходим из этого», — сказал Песков, напомнив, что Венедиктов подчеркивал, что это не в полном смысле пересчет, а сверка результатов. По его словам, в случае, если какие-то неполадки с ДЭГ все-таки обнаружатся, вмешиваться в ситуацию не является делом Кремля. Это вопрос Центризбиркома.
Ранее сегодня Венедиктов заявил, что результаты электронного голосования в Москве пересчитают, а все графики и другие элементы по нему будут выложены в открытый доступ, в том числе в соцсетях. В то же время главред «Эха Москвы» добавил, что речь пока не идет о юридическом пересчете итогов электронного голосования, имеется в виду лишь аудит и сверка голосов, так как решение о корректировки результата не входит в полномочия штаба.
20 сентября КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве и будет подавать иски в суд. Венедиктов отрицал возможность манипуляции через онлайн-голосование, объяснив изменение результатов неверной тактикой тех политических сил, что призвали своих сторонников бойкотировать ДЭГ, в то время как «Единая Россия» и ряд других партий поступили наоборот. В то же время Москва оказалась единственным регионом, где результаты ДЭГ не были опубликованы вовремя. В мэрии объяснили это необходимостью многократного пересчета из-за имевшейся опции отложенного голосования.