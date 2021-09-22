В Москве пересчитают результаты дистанционного электронного голосования
В Москве проведут пересчет дистанционного электронного голосования и выложат все данные в открытый доступ. Об этом сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», — сказал Венедиктов (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что также дана просьба «выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ».
Ранее, 20 сентября, после объявления результатов выборов по московским округам вслед за публикацией данных ДЭГ заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков заявил, что КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве. По его словам, партия намерена подать жалобы в суд.
Под сомнение результаты электронного голосования поставил и ряд самих оппозиционных кандидатов в депутаты, шедших по столичным округам. Ни один из них в итоге не смог победить, хотя до публикации некоторые из них, в частности, кандидат от КПРФ, доцент МГУ Михаил Лобанов, кандидат от некоммерческого фонда «Городские проекты» Анастасия Брюханова и другие, вели.
Кандидат от КПРФ, доцент МГУ Михаил Лобанов, кандидат от некоммерческого фонда «Городские проекты» Анастасия Брюханова и другие заподозрили факт фальсификаций через ДЭГ. Венедиктов отрицал возможность манипуляций через ДЭГ и считает, что оппозиционные кандидаты выбрали неверную стратегию, по сути призвав своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы.
Столица оказалась последней из регионов, кто опубликовал результаты ДЭГ, сделав это с почти суточной задержкой. Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко пояснил РБК задержку многократным пересчетом голосов, который понадобился из-за возможности отложенного голосования, доступной только москвичам.
Накануне ЦИК опубликовал результаты выборов в нижнюю палату парламента, прошедших 17-19 сентября, по итогам обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом, «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме (при конституционном большинстве в 300 мест) , КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов,