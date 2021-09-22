В Москве пересчитают результаты дистанционного электронного голосования

Под сомнение результаты электронного голосования поставил и ряд самих оппозиционных кандидатов в депутаты, шедших по столичным округам. Ни один из них в итоге не смог победить, хотя до публикации некоторые из них, в частности, кандидат от КПРФ, доцент МГУ Михаил Лобанов, кандидат от некоммерческого фонда «Городские проекты» Анастасия Брюханова и другие, вели.