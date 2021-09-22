В Кремле ответили США на призыв увеличить поставки газа через Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, а увеличение транзита топлива невозможно до его продажи.
Ранее старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину как можно скорее, так как запасов топлива в Европе недостаточно для зимы.
«Я не сомневаюсь, что «Газпром» и специалисты «Газпрома» будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего. А главное объяснить очень простую истину – газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уже транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его», — сказал Песков журналистам.
Песков подчеркнул, что российская сторона выполняет контрактные обязательства перед европейскими потребителями «на 100% и даже больше».
«Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 г. через Украину, нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе. Но там, в свою очередь, встают другие вопросы – это все зеленые переходы, это новые пошлины и так далее. Но это скорее уже вопросы европейцев. В силу своего законодательства это третий энергетический пакет», — добавил Песков.
Европейская сторона, по словам представителя Кремля, предпочитает делать акцент на спотовых поставках топлива. Спотовый рынок и приводит к скачкообразному росту цен на газ, отметил он.
Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.