В Кремле ответили США на призыв увеличить поставки газа через Украину

«Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 г. через Украину, нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе. Но там, в свою очередь, встают другие вопросы – это все зеленые переходы, это новые пошлины и так далее. Но это скорее уже вопросы европейцев. В силу своего законодательства это третий энергетический пакет», — добавил Песков.