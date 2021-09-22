В госдепе США призвали Россию увеличить поставки газа через Украину

Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, тогда же российская компания не стала бронировать и дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал.