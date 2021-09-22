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В госдепе США призвали Россию увеличить поставки газа через Украину

Ведомости

Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину как можно скорее, потому что запасов топлива в Европе недостаточно для зимы, сообщил старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью Bloomberg.

«Реальность такова, что через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы <...> Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставлять газ. — Ведомости) как можно быстрее через территорию Украины», — заявил Хохштейн.

Отказ «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита через Украину на октябрь, по его словам, «вызывает беспокойство». Это был политический шаг, связанный с желанием России скорее закончить строительство газопровода «Северный поток – 2», считает Хохштейн.

Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, тогда же российская компания не стала бронировать и дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал.

На этом фоне с начала августа наблюдался рекордный рост цен на газ в Европе, которые 15 сентября достигали на хабе TTF рекордных $980 за 1000 куб. м. В число факторов, которые повлияли на подорожание топлива, также вошли низкая заполненность газовых хранилищ в ЕС на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и падение прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, а также падение ветрогенерации электроэнергии из-за безветренной погоды. С момента достижения максимума цена на газ опускалась ниже $750 за тысячу кубометров, однако в последние дни вновь возобновила рост.

Ранее группа депутатов Европейского парламента заявила, что «Газпром» может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе. По мнению парламентариев, «Газпром» может использовать высокие цены на газ в Европе, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток — 2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

«Газпром» 10 сентября сообщил о завершении строительства двух ниток «Северного потока — 2». По газопроводу планируют ежегодно экспортировать 55 млрд куб. м газа в Европу в обход Украины. Пока идет сертификация трубопровода, у немецкого регулятора есть на это четыре месяца.

Ранее по теме: В Госдепе заявили о возможной нехватке газа в Европе для отопления зимой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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