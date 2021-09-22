В госдепе США призвали Россию увеличить поставки газа через Украину
Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину как можно скорее, потому что запасов топлива в Европе недостаточно для зимы, сообщил старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью Bloomberg.
«Реальность такова, что через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы <...> Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставлять газ. — Ведомости) как можно быстрее через территорию Украины», — заявил Хохштейн.
Отказ «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита через Украину на октябрь, по его словам, «вызывает беспокойство». Это был политический шаг, связанный с желанием России скорее закончить строительство газопровода «Северный поток – 2», считает Хохштейн.
Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, тогда же российская компания не стала бронировать и дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал.
На этом фоне с начала августа наблюдался рекордный рост цен на газ в Европе, которые 15 сентября достигали на хабе TTF рекордных $980 за 1000 куб. м. В число факторов, которые повлияли на подорожание топлива, также вошли низкая заполненность газовых хранилищ в ЕС на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и падение прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, а также падение ветрогенерации электроэнергии из-за безветренной погоды. С момента достижения максимума цена на газ опускалась ниже $750 за тысячу кубометров, однако в последние дни вновь возобновила рост.
Ранее группа депутатов Европейского парламента заявила, что «Газпром» может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе. По мнению парламентариев, «Газпром» может использовать высокие цены на газ в Европе, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток — 2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.
«Газпром» 10 сентября сообщил о завершении строительства двух ниток «Северного потока — 2». По газопроводу планируют ежегодно экспортировать 55 млрд куб. м газа в Европу в обход Украины. Пока идет сертификация трубопровода, у немецкого регулятора есть на это четыре месяца.