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Мосгоризбирком исключил пересчет результатов электронного голосования в столице

Ведомости

О пересчете результатов электронного голосования в Москве речи не идет, так как все итоги уже установлены всеми избирательными комиссиями и ТИК, пересчет невозможен. Об этом заявили в Мосгоризбиркоме.

«Речь о пересчете голосов не велась, такой вопрос в принципе нельзя поставить. Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен», — цитирует Telegram-канал МГИК заместителя председателя комиссии Дмитрия Реута.

По его словам, ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам самостоятельно провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в его корректности. Штаб не наделен юридическим правом принимать решения о пересмотре итогов голосования.

«Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита», — пояснил Реут.

Ранее сегодня глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что результаты электронного голосования (ДЭГ) в Москве пересчитают, а все графики и другие элементы по нему будут выложены в открытый доступ, в том числе в соцсетях. Однако он добавил, что  речь не идет о юридическом пересмотре итогов электронного голосования. В Кремле заявление Венедиктова назвали доказательством прозрачности процедуры, отметив, что не сомневаются в надежности системы.

Ранее по теме: Песков ответил на заявление о пересчете результатов онлайн-голосования в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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