Мосгоризбирком исключил пересчет результатов электронного голосования в столице
О пересчете результатов электронного голосования в Москве речи не идет, так как все итоги уже установлены всеми избирательными комиссиями и ТИК, пересчет невозможен. Об этом заявили в Мосгоризбиркоме.
«Речь о пересчете голосов не велась, такой вопрос в принципе нельзя поставить. Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен», — цитирует Telegram-канал МГИК заместителя председателя комиссии Дмитрия Реута.
По его словам, ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам самостоятельно провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в его корректности. Штаб не наделен юридическим правом принимать решения о пересмотре итогов голосования.
«Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита», — пояснил Реут.
Ранее сегодня глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что результаты электронного голосования (ДЭГ) в Москве пересчитают, а все графики и другие элементы по нему будут выложены в открытый доступ, в том числе в соцсетях. Однако он добавил, что речь не идет о юридическом пересмотре итогов электронного голосования. В Кремле заявление Венедиктова назвали доказательством прозрачности процедуры, отметив, что не сомневаются в надежности системы.