Мосгоризбирком исключил пересчет результатов электронного голосования в столице

Ранее сегодня глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что результаты электронного голосования (ДЭГ) в Москве пересчитают, а все графики и другие элементы по нему будут выложены в открытый доступ, в том числе в соцсетях. Однако он добавил, что речь не идет о юридическом пересмотре итогов электронного голосования. В Кремле заявление Венедиктова назвали доказательством прозрачности процедуры, отметив, что не сомневаются в надежности системы.