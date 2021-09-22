Матвиенко оценила возможность электронного голосования на выборах президента
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила возможности введения электронного голосования на выборах президента России в 2024 г. по всей стране. Слова спикера верхней палаты парламента передает «РИА Новости».
«Перед выборами президента России еще две электоральные кампании до этого», — сказала Матвиенко, отвечая в среду журналистам на соответствующий вопрос. Она также выразила надежду, что эта система будет налажена и позволит «на всех уровнях выборов использовать электронное голосование».
При этом она подчеркнула, что в ходе электронного голосования на прошедших выборах в Госдуму «оснований утверждать, что были нарушения, которые могли повлиять на итоги голосования, нет».
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Дистанционное голосование было доступно жителям Москвы, Севастополя, а также гражданам из Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей.
20 сентября КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве и будет подавать иски в суд. Глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отрицал возможность манипуляции через онлайн-голосование, объяснив изменение результатов неверной тактикой тех политических сил, что призвали своих сторонников бойкотировать электронное голосование, в то время как «Единая Россия» и ряд других партий поступили наоборот.
В то же время Москва оказалась единственным регионом, где результаты электронного голосования не были опубликованы вовремя. В мэрии объяснили это необходимостью многократного пересчета из-за имевшейся опции отложенного голосования.