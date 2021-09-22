Матвиенко оценила возможность электронного голосования на выборах президента

20 сентября КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве и будет подавать иски в суд. Глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отрицал возможность манипуляции через онлайн-голосование, объяснив изменение результатов неверной тактикой тех политических сил, что призвали своих сторонников бойкотировать электронное голосование, в то время как «Единая Россия» и ряд других партий поступили наоборот.