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Матвиенко оценила возможность электронного голосования на выборах президента

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила возможности введения электронного голосования на выборах президента России в 2024 г. по всей стране. Слова спикера верхней палаты парламента передает «РИА Новости».

«Перед выборами президента России еще две электоральные кампании до этого», — сказала Матвиенко, отвечая в среду журналистам на соответствующий вопрос. Она также выразила надежду, что эта система будет налажена и позволит «на всех уровнях выборов использовать электронное голосование».

При этом она подчеркнула, что в ходе электронного голосования на прошедших выборах в Госдуму «оснований утверждать, что были нарушения, которые могли повлиять на итоги голосования, нет».

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Дистанционное голосование было доступно жителям Москвы, Севастополя, а также гражданам из Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей.

20 сентября КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве и будет подавать иски в суд. Глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отрицал возможность манипуляции через онлайн-голосование, объяснив изменение результатов неверной тактикой тех политических сил, что призвали своих сторонников бойкотировать электронное голосование, в то время как «Единая Россия» и ряд других партий поступили наоборот.

В то же время Москва оказалась единственным регионом, где результаты электронного голосования не были опубликованы вовремя. В мэрии объяснили это необходимостью многократного пересчета из-за имевшейся опции отложенного голосования.

Ранее по теме: Мосгоризбирком исключил пересчет результатов электронного голосования в столице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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