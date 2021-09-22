Германия отказалась признать результаты проведенных в Крыму выборов в Госдуму
Правительство Германии отказалось признавать результаты выборов в Госдуму, проведенных на территории Крымского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.
По ее словам, воссоединение Крыма с Россией является нарушением «территориальной целостности и суверенитета Украины», Берлин его не признает.
«Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», — сказала она.
Кроме этого, представитель кабмина Германии также сообщила, что предоставление возможности проголосовать на выборах в Думу жителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами является «нарушением международного права».
Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму российские избиратели также выбирали глав девяти субъектов РФ и 39 парламентов в регионах. По их итогам в Крыму и Севастополе «Единая Россия» получила 63,33% и 48,26% голосов соответственно.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.