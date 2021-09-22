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Германия отказалась признать результаты проведенных в Крыму выборов в Госдуму

Ведомости

Правительство Германии отказалось признавать результаты выборов в Госдуму, проведенных на территории Крымского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, воссоединение Крыма с Россией является нарушением «территориальной целостности и суверенитета Украины», Берлин его не признает.

«Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», — сказала она.

Кроме этого, представитель кабмина Германии также сообщила, что предоставление возможности проголосовать на выборах в Думу жителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами является «нарушением международного права».

Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму российские избиратели также выбирали глав девяти субъектов РФ и 39 парламентов в регионах. По их итогам в Крыму и Севастополе «Единая Россия» получила 63,33% и 48,26% голосов соответственно.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных