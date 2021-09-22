Германия отказалась признать результаты проведенных в Крыму выборов в Госдуму

Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму российские избиратели также выбирали глав девяти субъектов РФ и 39 парламентов в регионах. По их итогам в Крыму и Севастополе «Единая Россия» получила 63,33% и 48,26% голосов соответственно.