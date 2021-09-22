Посланники России, КНР и Пакистана провели переговоры с «Талибаном» в Кабуле

После падения столицы президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны вместе с рядом высокопоставленных чиновников. В то же время в Панджшере было объявлено о создании Фронта национального сопротивления талибам во главе с Ахмадом Масудом и бывшим вице-премьером Амруллой Салехом. После падения Панджшера Масуд объявил о начале партизанской войны против «Талибана», заверил в продолжении борьбы и призвал всех афганцев к восстанию. В середине сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в Душанбе могут пройти переговоры талибов с повстанцами при посредничестве Пакистана, однако он не назвал конкретных дат.