Макрон и Байден обсудили срыв сделки по подлодкам с Австралией
Французский президент Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден обсудили по телефону отмену контракта на поставку подлодок между Францией и Австралией, вызвавшую дипломатический скандал. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.
Как отмечается в заявлении, Макрон и Байден согласились начать «подробные консультации» по вопросу сорванного Австралией контракта и провести встречу в Европе в конце октября, чтобы «прийти к общему пониманию».
Макрон пообещал, что французский посол в США, который ранее был отозван впервые в истории страны, вернется в Вашингтон на следующей неделе и начнет «интенсивную работу» с высокопоставленными американскими чиновниками. Байден, в свою очередь, подчеркнул важную стратегическую роль Франции и европейских стран в Индо-Тихоокеанском регионе, а также большое значение европейских вооруженных сил для трансатлантической и мировой безопасности.
Переговоры между двумя президентами состоялись на фоне дипломатического скандала, вызванного решением Австралии отменить крупнейший в своей истории оборонный контракт на поставку 12 подлодок из Франции. Стоимость сделки оценивается в $66 млрд. Планировалось, что французский подрядчик Naval Group построит их за 25 лет.
Власти Австралии заявили, что вместо этого подлодки (теперь атомные) будут построены на территории страны при помощи США и Великобритании. 16 сентября три государства создали военный блок, который получил название AUKUS.
Выход Австралии из сделки вызвал возмущение в Париже. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан (который подписывал это соглашение в 2016 году в качестве министра обороны) назвал решение «ударом в спину», и послы Франции в США и Австралии были отозваны для консультаций на прошлой неделе. В США заявили, что не откажутся от выгодной сделки по подлодкам, несмотря на недовольство Парижа.