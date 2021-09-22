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Макрон и Байден обсудили срыв сделки по подлодкам с Австралией

Ведомости

Французский президент Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден обсудили по телефону отмену контракта на поставку подлодок между Францией и Австралией, вызвавшую дипломатический скандал. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

Как отмечается в заявлении, Макрон и Байден согласились начать «подробные консультации» по вопросу сорванного Австралией контракта и провести встречу в Европе в конце октября, чтобы «прийти к общему пониманию».

Макрон пообещал, что французский посол в США, который ранее был отозван впервые в истории страны, вернется в Вашингтон на следующей неделе и начнет «интенсивную работу» с высокопоставленными американскими чиновниками. Байден, в свою очередь, подчеркнул важную стратегическую роль Франции и европейских стран в Индо-Тихоокеанском регионе, а также большое значение европейских вооруженных сил для трансатлантической и мировой безопасности.

Переговоры между двумя президентами состоялись на фоне дипломатического скандала, вызванного решением Австралии отменить крупнейший в своей истории оборонный контракт на поставку 12 подлодок из Франции. Стоимость сделки оценивается в $66 млрд. Планировалось, что французский подрядчик Naval Group построит их за 25 лет.

Власти Австралии заявили, что вместо этого подлодки (теперь атомные) будут построены на территории страны при помощи США и Великобритании. 16 сентября три государства создали военный блок, который получил название AUKUS.

Выход Австралии из сделки вызвал возмущение в Париже. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан (который подписывал это соглашение в 2016 году в качестве министра обороны) назвал решение «ударом в спину», и послы Франции в США и Австралии были отозваны для консультаций на прошлой неделе. В США заявили, что не откажутся от выгодной сделки по подлодкам, несмотря на недовольство Парижа.

Ранее по теме: Австралия решила разорвать оборонный контракт с Францией на $66 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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