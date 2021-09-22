Макрон и Байден обсудили срыв сделки по подлодкам с Австралией

Выход Австралии из сделки вызвал возмущение в Париже. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан (который подписывал это соглашение в 2016 году в качестве министра обороны) назвал решение «ударом в спину», и послы Франции в США и Австралии были отозваны для консультаций на прошлой неделе. В США заявили, что не откажутся от выгодной сделки по подлодкам, несмотря на недовольство Парижа.